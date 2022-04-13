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Fırtına nedeniyle bir ev ve okulun çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı - Nihat Özbay - Yerel
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Fırtına nedeniyle bir ev ve okulun çatısı uçtuVAN Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve okulun çatısı uçtu.

ÖZALP, VAN (İHA) - Fırtına nedeniyle bir ev ve okulun çatısı uçtu

VAN Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve okulun çatısı uçtu.

Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına hasara sebep oldu. Mahallede ikamet eden Hosrof Er isimli vatandaşa ait evin çatısı ile mahalle okulunun çatısında hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle bir ev ve okulun çatısı uçtu

Fırtına nedeniyle bir ev ve okulun çatısı uçtu

Fırtına nedeniyle bir ev ve okulun çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Yerel

Fırtına, Özalp, Van, Yerel, Haberler

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