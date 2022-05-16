Fırtına, badem ağacını kökünden söktü - Haberler

HAZRO, DİYARBAKIR (İHA) - Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına ve yağmur, Hazro ilçesinde gece boyunca devam etti. Fırtınada bir badem ağacı kökünden sökülerek, yeni dikilen fidelerin üstüne devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Diyarbakır'da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Hazro'da etkili olan fırtınada ilçe merkezindeki bir badem ağacı kökünden sökülerek yeni ekilen fidelerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından sabah uyanan vatandaş, bahçesinde güvenlik önlemi alarak düşen ağacı budayarak bahçeden çıkardı. Ağaç düşerken bahçede kimsenin olmaması bir yaralanmanın önüne geçti.

Bahçe sahibi Ahmet Yurtsever, "Dün akşamki fırtınadan dolayı sabah kalktığımda bu kocaman badem ağacı devrilmişti. Allah beterinden korusun, herhangi bir yaralanma olmadı. Allah'a şükürler olsun, Allah beterinden korusun" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel