Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Salihli'de anıldı

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 8. yıl dönümünde Manisa'nın Salihli ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 8. yıl dönümünde Manisa'nın Salihli ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Salihli Ülkü Ocakları tarafından Çakıroğlu için Türk Ocakları Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, ardından dualar edildi. Anma programında lokma ikramı yapıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vefatının 8. yıl dönümünde lokma hayrı yaptıklarını belirten Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, "2015'te Ege Üniversitesinde bölücü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu özlem, rahmet ve dualarla anıyoruz. Ülküdaşımız, şehidimiz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu asla unutmayacağız" dedi.

Çakıroğlu için düzenlenen anma ve lokma hayrına Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Serkan Sözer, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Hatice Balcı, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, parti ve ocak yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA