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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nden 'Ateş Çemberinde Türkiye' Konferansı

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nden 'Ateş Çemberinde Türkiye' Konferansı
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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, müstafi tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın vereceği 'Ateş Çemberinde Türkiye' konulu konferans için hazırlık yapıyor. Konferans, 6 Kasım'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC), kültürel etkinlikler kapsamında önemli bir konferansa ima atmaya hazırlanıyor.

Mavi Vatan doktrinini geliştiren ilk kişilerden biri olan müstafi tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın vereceği "Ateş Çemberinde Türkiye" konulu konferansa yoğun bir ilginin olması bekleniyor. Ortadoğu'da yaşanan olaylar ve İsrail'in pervasızca ortaya koyduğu katliamlar, ABD ile batı ülkelerinin bu katliamlara sessiz kalması hatta desteklemesinin Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyayı ateş çemberine çevirdiğini ifade eden Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, "Dünyada gelişen son olaylar ve ülkemizin bu olaylara karşı aldığı önlemler ile Mavi Vatan düşüncesiyle Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik alanı, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, karasuları, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, İsrail'in bölgede çıkarmaya çalıştığı dünya savaşı ve Ortadoğu'da yaşanan olaylar ülkemizin nasıl bir ateş çemberinde olduğunu oraya koyuyor. Bizler de bu hususları, bu konuda önemli araştırma ve çalışmaları olan ve düşüncelerini sık sık ulusal televizyonlar ile katıldığı konferanslarla kitlelere ulaştıran müstafi tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan dinlemek amacıyla bir konferansı halkımızla buluşturmak istedik. 6 Kasım Çarşamba günü Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek konferansa meslektaşlarımız ve tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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