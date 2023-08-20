Fındık bahçesini temizlerken gördüğü karacaya böyle seslendi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık bahçesini temizlerken gördüğü karacaya "Kızım" diye seslenen adam, o anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kayda aldı.

Fındık bahçesini temizlerken gördüğü karacaya böyle seslendi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık bahçesini temizlerken gördüğü karacaya "Kızım" diye seslenen adam, o anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kayda aldı.

Yeniköy Mahallesi'nde yiyecek arayışında olan karaca, fındık bahçesine girdi. Karacayı fark eden vatandaş ise karacaya "Kızım" diye seslenen adam, o anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre duran karaca daha sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştı.