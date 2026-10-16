Filo Jet faciasında oğlunu kaybeden anne, şikayet edilince 'Ahım sizi yakacak' dedi

Girne'deki Filo Jet gemi faciasında oğlunu kaybeden acılı anne, evladının hakkını aradığı için şikayet edildiğini belirterek, "Beni dava edin istediğiniz kadar. Ben de sizi Rabbime şikayet ediyorum. Benim ahım sizi yakacak. Bizim ölülerden tek farkımız sadece nefes almak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasında oğlunu kaybeden bir anne, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlının Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldığı duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Evladının ölümünün ardından yaşadığı acıyı anlatan anne, kendisini şikayet edenlere tepki göstererek adalet arayışını sürdüreceğini ifade etti. Kendisini şikayet edenlere seslenen acılı anne, "Beni dava edin istediğiniz kadar. Ben de sizi Allah'a dava ettim. Beni şikayet edenler evladımın hakkını aradığım için ben de sizi Rabbime şikayet ediyorum. Ahım sizi yakacak gene diyorum. Benim ahım sizi yakacak, benim kaybedecek bir şeyim kalmadı" dedi.

"Bizim ölülerden bir farkımız yok"

Oğlunun ölümünün ardından yaşadığı acıyı dile getiren anne, faciada yakınlarını kaybeden ailelerin yaşadıklarına dikkat çekerek, "Bizim ölülerden bir farkımız yok. Bitmişiz yani bitmişiz. Evladı, ailesi, ölen insanlar yaşamıyor zaten. Sadece nefes alıyor sadece. Ölüden tek farkımız sadece nefes almak" ifadelerini kullandı. Yaşadığı acının büyüklüğünü anlatan anne, sözlerini "Yaşadığımı ben bilirim. Yaşadığım acıları ben bilirim" dedi.

Filo Jet faciasında yargı süreci devam ediyor

30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e sefer yaptığı sırada Girne açıklarında alabora olan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin soruşturma kapsamında 9 zanlı tutuklanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen sekizinci duruşmada polis tahkikat memuru Mehmet Mannaş, geminin teknik arızaları, geçmişte yaşadığı kazalar ve sefer veri kayıt cihazına ilişkin yeni olguları mahkemeye aktarmıştı. Soruşturmada aranan kişi sayısının 5'ten 7'ye yükseldiği açıklanırken, 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edilmişti.

Faciada kaybolan 28 kişiden 27'sinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp son kişi için Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı