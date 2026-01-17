Filistinliler, İsrail'in Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin çalışmalarını baltalamasından endişeli

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin (NCAG) çalışmalarının İsrail tarafından baltalanabileceğine yönelik endişe duyduklarını ifade ederken, tüm zorluklara rağmen komitenin başarılı olacağına dair umutlarını koruduklarını açıkladı.

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin (NCAG) çalışmalarının, İsrail tarafından baltalanabileceğine yönelik endişe duyuyor. Filistinliler, İsrail'in komite için çeşitli engeller çıkarabileceğine yönelik endişeler nedeniyle durumun son derece zorlu olduğunu ifade etmelerine rağmen, komitenin başarılı olacağına yönelik umutlarını da koruyorlar.

Bölge halkına göre Gazze'deki insani şartları iyileştirmekle sorumlu olacak komitenin karşılaşacağı zorlukların arasında, hala kapalı bulunan sınır geçişleri ve yolcu ile ürün sevkiyatlarına ilişkin başlıklar yer alıyor. Söz konusu zorlukların, komitenin Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani durumu ve yaşam şartlarını iyileştirme ihtimalini olumsuz etkileyeceği öne sürülüyor.

"Trump'ın kararıyla kurulmuş olması nedeniyle bu komitenin başarılı olacağına inanıyorum"

Bazı Filistinliler, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan uzun süredir devam eden İsrail saldırılarında kaybettiklerinin bir kısmının, komitenin çalışmaları sayesinde yeniden kazanılabileceği umudunu taşıyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle Beyt Hanun'daki evini geride bırakmak zorunda kalan Zuhair Dawla, "Bu yönetimin, 2 yıldan uzun süren savaşta kaybettiklerimizin bir kısmını telafi etme gücüne sahip olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla kurulmuş olması nedeniyle bu komitenin başarılı olacağına inanıyorum. En başta yeniden imar olmak üzere, en önemli taleplerimizi yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

"Komitenin başarısı, işgalci İsrail'in kararlarına bağlı"

Gazze sakini Ola Housso ise komitenin faaliyetlerindeki başarısının İsrail'in kararlarıyla doğrudan ilişkili olacağını düşündüğünün altını çizerek, "Bu komitenin başarısının, işgalci İsrail'in neye karar vereceğine bağlı olduğuna inanıyorum. Eğer baskı uygulamayı ve çalışmalarını baltalamakta ısrar etmeyi seçerse, o zaman kesinlikle başarısız olur" açıklamasını yaptı.

Bazı Filistinliler ise en acil taleplerinin bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması ile savaş öncesindeki normal yaşama dönülmesi olduğunu belirterek, yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesi ve yıllardır süren acıların sona ermesine yönelik çağrılarda bulundu. Amina Awad, "Komitenin, işgalci İsrail tarafından yıkılan evlerimizi yeniden inşa etmesini istiyoruz. Savaş sırasında kökünden koparılan ne varsa bunların yeniden ekilmesini talep ediyoruz. İşgal, komitenin çalışmalarını engelleyip başarısızlığa uğratabilecek güçtedir ve biz komitenin başarısız olmasını istemiyoruz" dedi.

"Sıcaktan ve soğuktan korumayan çadırlarda yaşamaktan büyük sıkıntı çekiyoruz"

İsrail'in saldırısında yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Said Naim, "Benim açımdan Gazze'deki Filistin halkının en önemli talebi, yıkılan evlerimize dönebilmemiz için gerekli yeniden inşa çalışmalarıdır. Yazın sıcağından ve kışın soğuğundan korumayan çadırlarda yaşamaktan büyük sıkıntı çekiyoruz. Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Evlerimiz mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmeli"

Yönetim komitesinin ilk talebinin kalıcı bir ateşkes olması gerektiğinin altını çizen Abdul Baset Abdul Hadi ise İsrail'in yürürlükteki ateşkese yönelik tekrar eden ihlallerine dikkat çekti. Hadi, "Her gün bombardıman var, ölümler ve yaralanmalar yaşanıyor. Bir şeylerin gerçekten değiştiğini hissedebilmemiz için komitenin evlerimizi mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek üzere çalışması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Hadi, komitenin İsrail işgali tarafından dayatılan engellerle karşılaşacağını vurgularken, Gazze halkının komiteyi güçlü şekilde destekleyeceğini ve başarısı için çalışacağını ifade etti. Hadi, komitenin İsrail karşısında kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, "Komite, işgal güçleriyle ilişkilerinde kararlı bir tutum sergilemeli ve onları anlaşmalara uymaya zorlamalıdır. İsrail'in ateşkese uymadığını, Refah Sınır Kapısı'nı açmadığını ve yaralıların seyahatine izin vermediğini gördük. Bu nedenle işgalle ilişkilerde kararlı bir duruş hayati önem taşıyor" dedi. - GAZZE