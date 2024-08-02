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Filistin Şehitlerimizi Anma Programı Erzurum'da Düzenlendi

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Filistin'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler, Erzurum'da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nın düzenlediği programla anıldı.

Filistin'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler, Erzurum'da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nın düzenlediği programla anıldı.

Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen ' Filistin Şehitlerimizi Anma Programı'na AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yaptıkları konuşmada, İsrail'in zulmü ve katliamları karşısında sessiz kalmadan, tepkilerin her türlü yolla gösterilmesinin önemli olduğunu dile getirdiler.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir ise hüzün, mahzun ve buruk bir şekilde bir program gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün İsmail Haniye'yi ahirete yolcu ettik. Haniye başta olmak üzere tüm Filistinli ve bize bu cennet vatanı bırakan şehitlerimizi anmak için bir arada olalım istedik. ve bugün dünyanın gözleri önünde canlı yayınlarda anlık izlediğimiz bir vahşet hemen yanı başımızda gerçekleşiyor. 40 bini aşan sivil kayıplar var. Bunların büyük bir kısmı kadın ve çocuklar. On binlerce kadın sağlıksız şartlarda doğum yapmaya zorlanıyor. Bugün Filistin'de çocukların başını koyacak yastığı, döşeği, hatta üzerini örtecek bir damı yok. Hatta annelerin çocukları yok. Kimi defnedebildi, kimi kayıplarını arıyor. Kimi çocukların da anneleri yok. ve bugün bizim burada dünyalık telaş içinde, çocuklarımız için kaygılandığımız pek çok şey aslında oradaki anneler için büyük bir lüks, büyük bir nimet" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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