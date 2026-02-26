Haberler

Filipinli Talactac Müslüman olup "Hayat" ismini aldı

Güncelleme:
Tepebaşı İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Filipinler vatandaşı Katerina Labao Talactac, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Hayat' ismini aldı. Programda İslam dini hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tepebaşı İlçe Müftülüğüne başvuran Filipinler vatandaşı Katerina Labao Talactac, düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Hayat" ismini aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Fatih Kaya, İslam dini hakkında bilgilendirmede bulundu. Kendi araştırmaları sonucunda İslam'ı seçtiğini belirten Hayat, şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonunda yeni Müslüman olan Hayat'a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ve ingilizce ilmihal hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

Haber YorumlarıMusa AYDIN:

Nasıl yani bu tören olmasza müslüman olamaz mı? İslama girmenin şartı mı var? İsteyen müslüman olamaz mı? Müslümanlığa girme icazet yetkisini siz kimden alıyorsunuz? Bu soruların cevabını ancak ve yalnız kuran verebilir. Yalnızca ve sadece tek yetkili kurandır. Bu tekliğin din dilindeki adı TEVHİD dir. Tevhidin sahibi yalnızca ALLAH tır. Komik olmayın. İyi güzel doğru ve adaletli olun zaten müslümansınız demektir. Ben müslümanım demeseniz bile.....

