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Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor: Öğrenciler Huzurevi Sakinlerine Keyifli Anlar Yaşattı

Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor: Öğrenciler Huzurevi Sakinlerine Keyifli Anlar Yaşattı
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Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinliği kapsamında Bolvadin Huzurevinde düzenledikleri etkinlikte, yaşlı sakinlerle keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler, istek şarkıları seslendirerek kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirdi.

Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinliği çerçevesinde Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Bolvadin Huzurevinde etkinlik düzenlendi.

Çeşitli eserleri huzurevi sakinleri için seslendiren öğrenciler, büyüklerimize keyifli anlar yaşattı.

Merkezde kalan büyüklerle sohbet de eden, öğrenciler, yaşlı vatandaşların istek şarkılarını seslendirdi. Öğrenciler sayesinde güzel bir gün geçiren Bolvadin Huzurevi sakinleri, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinliği yaşlıların çocuklarla keyifli anlar yaşamasını sağlarken aynı zamanda gençlerin yaşam enerjisini de onlara yansıtıyor. Kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren etkinliklerle gençler, asırlık çınarlarla gönül bağı kurarak saygı ve hürmet duygularını da geliştiriyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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