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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümünün Ardından Pensilvanya'da Yoğunluk

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümünün Ardından Pensilvanya'da Yoğunluk
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından Pensilvanya'daki çiftlik evinin çevresinde cenaze katılan örgüt üyeleri yoğunluk oluşturdu. Dronla görüntü almak isteyen basın mensuplarına müdahale edildi.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından Pensilvanya'daki çiftlik evinin yakınında otellerde yoğunluk oluştu. Örgüt üyeleri dronla görüntü alınmasını engellemeye çalıştılar.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinin yakınında cenaze katılmak üzere gelen örgüt üyeleri yoğunluk oluşturdu. Çiftliğin otopark alanında ve ana binanı çevresinde çok sayıda araç ve insan kalabalığı görüldü.

FETÖ elebaşı Gülen'in çiftlik evinin arazisinin içerisinde gömüleceğinin kesinleşmiş olmasına rağmen, arazi içerisinde nereye gömüleceği hala belirsizliğini koruyor. Mezar yeri kazımı için çiftlik içerisine geçtiğimiz gün getirilen iş makinası hala aynı noktada duruyor.

Cenazeye gelen örgüt üyeleri, kendilerine de henüz cenaze programı ile ilgili net bir bilgi verilmediğini ve haber beklemelerinin istendiğini aktardı. Örgütün cenazeye yoğun bir katılım sağlanması amacıyla başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki üyelerine çağrıda bulunduğu, katılamayacak örgüt üyelerinin bulundukları ülke ve şehirlerde organize olarak bugün gıyabi cenaze namazlarının kılınmasını istendiği öğrenildi.

Dronla görüntü alınmasını engellemeye çalıştılar

Örgüt üyeleri, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının kullanmış olduğu dronlara karşı dron kaldırarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Terörist başı Gülen'in cenazesi St. Luke's Hastanesi'nde tutulmaya devam ederken, hastane yakınında cenazeye ilişkin haberleri takip eden Türk basın mensupları, kimliğini belirlenemeyen kişiler tarafından fotoğrafları ve görüntüleri çekilerek taciz edildi. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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