Fethiyespor'dan Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret Yerel Haberler Fethiyespor, altyapı antrenörleri ve temsilcileri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı makamında ziyaret etti. Fethiyespor, altyapı antrenörleri ve temsilcileri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti. Fethiyespor Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Programı Sorumlusu Enver Ataçocuğu, Altyapı İdari Sorumlusu Efdal Berk, Altyapı Akademi Takımı Antrenörleri, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekimi Fethiyespor Altyapı Yöneticisi Öztürk Günal ve Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Teknik İşler Sorumlusu Özkan Kaptan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Fethiyespor altyapıya sponsor olan temsilcilerle birlikte altyapıdaki yeni yapılanma hakkında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile fikir alışverişinde bulundular. Fethiyespor altyapı antrenörleri ve temsilcileri çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ettikleri Başkan Karaca'ya Fethiyespor yazılı atkı takdim ettiler. Kaynak: ANKA / Yerel Fethiyespor Alim Karaca Fethiye Futbol Yerel Haberler

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