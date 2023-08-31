Fethiyeli Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi son Kore gazilerinden Zeki Doğan Koreli 95 yaşında vefat ederken, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı. Fethiye Merkez Yeni Camii'ndeki ve Taşyaka Mezarlığı'ndaki cenaze merasimine yoğun katılım oldu.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi 2 çocuk, 4 torun sahibi Kore Gazisi Zeki Doğan Koreli 95 yaşında vefat etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı sabaha hayata gözlerini yumarken, Koreli için cenaze töreni düzenlendi. Fethiye eski Taksiciler Derneği Başkanı Derya Koreli'nin babası olan 95 yaşındaki Kore Gazisi Zeki Doğan Koreli'nin cenaze namazını Fethiye Müftüsü Kamil Oktay kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Fethiye'nin son Kore Gazilerinden Zeki Doğan Koreli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri törenle cenaze aracına konulup, Fethiye Taşyaka Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte dualarla toprağa verildi. Kore Gazisi Zeki Doğan Koreli için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlar da çelenk gönderdi.

Koreli'nin cenaze törenine; Fethiye eski kaymakamlarından Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, Fethiye Sosyal Hizmetler Müdürü Bülent Dağ başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. - MUĞLA