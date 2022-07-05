Fethiye Zirve Spor Kulübü'nden Belediye Başkanı Karaca'ya Şampiyonluk Ziyareti - Haberler

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Fethiye Zirve Spor Kulübü'nden Belediye Başkanı Karaca'ya Şampiyonluk Ziyareti

ANKA - Yerel
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Fethiye Zirve Spor Kulübü'nden Belediye Başkanı Karaca'ya Şampiyonluk Ziyareti

Sezonu altı kupa ile sonlandıran Fethiye Zirve Spor Kulübü yönetim, antrenör ve sporcuları, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sezonu altı kupa ile sonlandıran Fethiye Zirve Spor Kulübü yönetim, antrenör ve sporcuları, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Kaan Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Fulden Kılınç, Özge Türk Hakanoğlu, Eylem Çobur ve Öztürk Çobur, antrenörler Ali Elmadibi, Mehmet Atçı ve oyuncuların katıldığı teşekkür ziyaretinde, gençliğin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kulüp Başkanı Buğra Kaan Günay, gelecek sezon Fethiye'yi 2. Lig'de temsil edeceklerini ve altyapıdan yetiştirilen sporcuların kendilerini ulusal voleybol camiasında gösterme şansı bularak spora ve hayata daha rahat hazırlanacakları bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise her zaman sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

ANKA / Yerel

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