Fethiye Kaymakamı Ertaş, Öğrencilerle İftar Programında Bir Araya Geldi

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile birlikte Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Programda, okulun öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya gelen Kaymakam Ertaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ertaş, yaptığı konuşmada, "Bu mübarek ayda iftar soframızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarıları ile gurur duyuyoruz ve eğitimdeki bu başarıların devamını diliyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program, iftar yemeği ve sonrasında yapılan sohbetler ile devam etti. Öğrenciler, Kaymakam Ertaş ve Müdür Kaya ile birebir sohbet etme imkanı buldu. Etkinlik sonunda okulun öğretmenleri ve öğrencileri, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA