Fethiye Kaymakamı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla yüzlerce kaymakam, vali yardımcısı ve bürokratın görev yeri değişirken, Fethiye Kaymakamlığı'na İstanbul Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş atandı.

Gece yarısı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş Muğla'nın Fethiye ilçesi kaymakamlığına atandı. Fethiye'de kaymakamlık görevini yürüten Yusuf İzzet Karaman ise Balıkesir Vali Yardımcılığı'na getirildi.

İsmail Hakkı Ertaş Kimdir?

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Hakkı Ertaş, 1971 yılında Kastamonu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu'da tamamladıktan sonra 1989 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1993 yılında bitirdi. 1996 yılının Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'nda Kastamonu Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırası ile Kastamonu'da il stajını, Ankara'da merkez stajını, İnebolu'da Kaymakam Refikliği stajını, Nevşehir'de teftiş stajını ve Folkestone (İngiltere) yurtdışı stajını bitirdi. İngiltere'den döndükten sonra Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Vekalet görevini takiben Milli Güvenlik Akademisini 46. dönem müdavimi olarak tamamladı. Bu arada Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde lisansüstü eğitimini bitirdi. Daha sonra sırasıyla, Sivas İmranlı, Adıyaman Tut, Bingöl Genç, Balıkesir İvrindi, Adana Yumurtalık, İstanbul Ataşehir ilçelerinde kaymakamlık ve Adana ilinde Vali yardımcılığı yaptı. 2023/338 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Fethiye Kaymakamlığı görevine atandı. - MUĞLA