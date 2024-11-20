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Fethiye Devlet Hastanesi'nde 'Mutlu Gebe Okulu' Hizmete Açıldı

Fethiye Devlet Hastanesi'nde 'Mutlu Gebe Okulu' Hizmete Açıldı
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Fethiye Devlet Hastanesi, gebelik ve annelik dönemine yönelik eğitim veren 'Mutlu Gebe Okulu'nu haftanın her günü hizmete sunarak, ebeveynlerin bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Fethiye Devlet Hastanesi Gebe Okulu "Mutlu Gebe Okulu" sloganı ile hafta içi her gün hizmet veriyor.

Fethiye Devlet Hastanesi, gebelik ve annelik dönemi için hazırlıkları destekleyen 'Mutlu Gebe Okulu'nu hizmete açıldığı günden bu yana ilgi görüyor. Haftanın her günü kapılarını açan okul, gebelik, doğum ve loğusalık süreçlerine ilişkin kapsamlı eğitimler sunarak ebeveynlerin bu dönemi daha sağlıklı ve bilinçli geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Gebe Okulu, gebelik oluşumu, gebelikte beslenme, emzirme, bebek bakımı, lohusalık, aile planlaması, doğum çeşitleri, doğumda sancı kontrol yöntemleri ve gebelik ile loğusalıkta egzersizler gibi konularda eğitim veriyor. Katılımcılar, pilates, esneme ve gevşeme yöntemlerini öğrenerek hem fiziksel hem de ruhsal olarak bu önemli dönemlerine hazırlık yapma fırsatı bulacak.

Eğitimlere katılmak isteyen gebeler ve eşleri, Fethiye Devlet Hastanesi Gebe İzlem Odası'na yönlendirilebilir. Ayrıca, gebelik sürecine destek olacak yakınların da davetli olduğu belirtiliyor. Bu eğitim fırsatından faydalanmak isteyen tüm aileler, 'Mutlu Gebe Okulu'nda yer alarak kendilerini bu özel yolculuğa en iyi şekilde hazırlayabilecekleri ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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