Fethiye Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen afet ve acil durum tatbikatı, gerçek bir acil durumu aratmadı. Göcek Tüneli'nde yaşanan göçük senaryosu kapsamında yaralıların müdahalesi UMKE ve hastane personelinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Fethiye Devlet Hastanesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını test etmek amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği Göcek Tüneli'nde göçük meydana geldi ve 22 yaralı ambulanslarla hastaneye getirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve hastane personeli, yaralılara yeşil, sarı ve kırmızı kod sistemiyle öncelik sırasına göre müdahale etti. Tatbikat sayesinde sağlık ekipleri, acil müdahalede yaşanabilecek aksaklıkları önceden tespit etme fırsatı buldu. Senaryoya göre yaralı öğrencilerden 12 kişi hafif, 8 kişi orta ve 2 kişi ağır yaralı rolünü üstlendi.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Okulu, tatbikatın önemine değinerek, "Arkadaşlarımız tatbikatı gerçekten çok güzel bir şekilde icra ettiler. Yapmış olduğumuz tatbikatta Göcek Tüneli'nde yaklaşık 20 civarında yaralının olduğu haberi bize ulaştığında, gerekli tedbirleri alarak arkadaşlarımızı bilgilendirdik ve gelen yaralılara müdahalelerimizi yaptık. Bunların ikisi kırmızı, sekizi sarı ve on ikisi yeşil kodlu olmak üzere toplam 22 hastayı burada gerekli müdahaleleri yaparak tedavi altına aldık ve süreçlerini güzel bir şekilde tamamladık" dedi.

Okulu, tatbikata katkı sağlayan hastane personeli, il ve ilçe sağlık müdürlükleri, UMKE ekipleri, Leton Hastanesi ve Esnaf Hastanesi çalışanları ile MSKÜ hemşirelik öğrencilerine teşekkür ederek, "Toplumumuzda bilinç ve farkındalık oluşması için bu tür tatbikatların büyük faydası var. Başımıza gelmeden önce tedbirimizi almak ve gerekli çalışmaları yapmak, afet ve felaketlerden daha rahat bir şekilde çıkmamızı sağlar. Bu tatbikatı memnuniyetle, iyi neticelendirilmiş şekilde tamamladık" diye konuştu.

Hastane HAP Sorumlusu ve Sivil Savunma Amiri Can Alptekin, tatbikatın planlanma sürecini ve amacını anlatarak, "Hastane sivil savunma amiri olarak görevlendirildim ve bu görevimi yerine getiriyorum. Başhekimimizin uygun gördüğü şekilde bu yıl 'Göcek Tüneli'nde çökme' konulu tatbikatı icra etmeye karar verdik. Tatbikatları mümkün olduğunca gerçekçi yapmak istiyoruz. Çevremizde muhtemel toprak kayması, çığ düşmesi gibi senaryolar yerine, alanımızda gerçekten oluşabilecek ve kazaya yol açabilecek durumlara odaklanıyoruz. Aynı zamanda personelimizin bilinçlenmesini artırmak için çalışıyoruz. 'Tatbikatlar yapılıyor ama gerçekten olay yaşansa ne yapacağız?' sorusunu ortadan kaldırmak amacıyla tüm tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve arkadaşlarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA