Fethiye'de Yerleşik Yabancılar Yardıma Muhtaç Çocuklar ve Sokak Hayvanları İçin Çalış Plajı'nda Bağış Etkinliği Yaptı

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve çoğunluğu İngilizlerden oluşan yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda çeşitli kostümlerle denize girdi. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinliğin ardından bağışlar toplandı.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte, katılımcılar renkli ve dikkat çekici kostümleriyle Çalış Plajı'nda bir araya geldi. Termometrelerin 8 dereceyi gösterdiği rüzgarlı havaya aldırış etmeyen 11 gönüllü, yeni yılı kutlamak ve yardım toplamak için denize koştu. Farklı yaş gruplarından katılımcılar yaklaşık 10 dakika boyunca yüzdü.

Çalış Çocuklara Yardım Derneği organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, deniz keyfinin ardından ihtiyaç sahibi çocuklar ve hayvanlar için bağışlar toplandı.