Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de Yerleşik Yabancılar Mahalli İdareler Seçimi İçin Sandık Başına Gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı alan yerleşik yabancılar mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti.

Fethiye, Seydikemer ve Muğla ilçelerinde oy kullanma hakları olan yerleşik yabancılar mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti.

Fethiye'de 396 sandıkta 130 bin 480 seçmen oy kullanırken, Ölüdeniz mahallesi ve Foça mahallesi ile diğer mahallelerde de yaşayan yabancı uyruklu seçmenler sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara geldi. Günlükbaşı Silkar ilk ve orta okulu ile Ölüdeniz ilk ve orta okuluna gidenler listelerdeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol edip oylarını kullandı. Kimi yabancı uyruklu seçmenler dakikalarca oy kullanmak için sıra beklediler.

Silkar İlkokulunda eşi İbrahim Onur ile oy kullanan ve 47 yıldır Fethiye'de yaşayan İrlanda uyruklu Mary Onur; " Fethiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de vatandaşlığımı aldığım için her seçimde oy kullanıyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Demokrasi çok güzel. Fethiye ve yöremize hizmet edecek başkanları seçmekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

10 yıldır Fethiye'de yaşayan Ukrayna uyruklu Yulia Doğan da eşi Tamer Doğan ile birlikte Günlükbaşı Ortaokulu'nda oy kullandı. 1387 nolu sandıkta oy kullanan Yulia Doğan ise "10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bu seçimlerin Türkiye demokrasisine güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum "diye konuştu. - MUĞLA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seydikemer Fethiye Muğla Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Niğde Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title