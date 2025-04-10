Fethiye'de Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümü törenle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Fethiye'de tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, "Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Türk Polis Teşkilatının 180.Kuruluş yıl dönümü Fethiye'de de çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Fethiye Kaymakamlık Binası Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlamaya Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, MHP İlçe Başkanı Abdulkadir Tekin, CHP İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, bazı daire amirleri, polisler, aileleri ve yakınları katıldı.

Törende Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşımız okundu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "Bugün Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletini Atatürk ilke ve inkılaplarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 180.kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyor olmanın kıvancı içerisindeyiz. Emniyet teşkilatı toplumda huzuru ve düzeni sağlamak vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Teşkilatımızın 180. Kuruluş yıldönümü olan bu günde devletimizin ve milletimizin geleceği uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri başında olan meslektaşlarımıza ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA