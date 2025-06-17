Fethiye'de Otomobilde Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı fark eden araç sahibi Mürüvvet Kazaroğlu, itfaiyeden yardım istedi ve kedi sağ salim kurtarıldı.

Fethiye'de otomobilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nden Fethiye Salı Pazarı'na aracıyla gelen Mürüvvet Kazaroğlu, aracını park ettiği anda kedi sesi duydu. Sesin aracın motor kısmından geldiğini fark eden Kazaroğlu, bir yavru kedinin oraya sıkıştığını anladı ve hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, titiz bir çalışmanın ardından yavru kediyi bulunduğu yerden sağ salim çıkardı. Kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.

Mürüvvet Kazaroğlu, normalde kedileri beslediğini ama yavruların yaklaşmadığını belirterek, "Yavru kedilerden biri aracın içine girmiş, biz de fark etmedik. Arabadan inince kedinin sesini duyduk, o zaman fark ettik. Hemen itfaiye çağırdık. Sağ olsunlar, hemen kediyi müdahale edip kurtardılar." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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Yorumlar (1)

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