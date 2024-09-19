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Fethiye'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Fethiye'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi
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Fethiye Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda bir program düzenledi. Etkinliğe çeşitli ilçelerin müftüleri ve Fethiye Kaymakamı da katıldı. Programda Kuran tilaveti ve sunumlar yapıldı, müftü Kamil Oktay anlamını anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığına ait sinevizyon gösterimi sonrası Doç. Dr. Fatih Kurt, önemli bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarıyla sonlandı.

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle, Fethiye Müftülüğü tarafından Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda program düzenlendi.

Fethiye Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda bir program gerçekleştirdi. Programa Dalaman, Ortaca, Seydikemer ve Fethiye ilçe müftüleri, personel ve vatandaşların yanı sıra Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı. Programın onur konuğu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt yer aldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açış konuşmasını yapan Fethiye'nin eski müftüsü Kamil Oktay, katılımcılara Mevlid-i Nebi Haftası'nın anlam ve önemini hatırlatırken, helallik istedi.

Programda, Çamköy Hz. Fatıma Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan Hatice Kübra Çetinkaya, Arif Nihat Asya'nın Peygamber efendimiz için yazdığı 'Naat'ı okudu. Öğrencinin sunumu, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı sinevizyon gösterimi yapıldı. Programda Doç. Dr. Fatih Kurt, "Şahsiyet İnşasında Üsve-i Hasene Olarak Hz. Peygamber" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Programın sonunda, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapı, Doç. Dr. Fatih Kurt'a teşekkür ederek kendisine hediye takdim etti. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi. Fethiye Müftülüğü, programa katılan herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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