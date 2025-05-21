Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı

Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı
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Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Olayda binada kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı binasına, saat 04.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen, yüzü maskeli bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, atılan parke taşı sonucu giriş kapısındaki cam kırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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