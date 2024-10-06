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Fethiye'de 2022 Yılı Hacıları Geleneksel Buluşması Gerçekleşti

Fethiye'de 2022 Yılı Hacıları Geleneksel Buluşması Gerçekleşti
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Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi tarafından düzenlenen '2022 Yılı Hacıları Geleneksel Buluşması', Fethiye'deki Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda yapıldı. Etkinlikte, 2022 yılında hacca giden hacılar bir araya gelirken, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı katılımcılara teşekkür etti. Hacılar, hatıralarını paylaşarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi tarafından organize edilen '2022 Yılı Hacıları Geleneksel Buluşması' Fethiyeli hacıların ev sahipliğinde Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda gerçekleşti.

Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi tarafından organize edilen '2022 Yılı Hacıları Geleneksel Buluşması' Fethiye'de bulunan Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda gerçekleşti. Etkinlikte, 2022 yılında hacca giden hacılar bir araya gelirken, Fethiyeli hacıların sıcak ev sahipliği dikkat çekti. Toplantıya, hacca katılan hacıların yanı sıra, kafile din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri ve çeşitli din görevlileri de katıldı. Programda bir selamlama konuşması yapan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Hacılar da, hatıralarını paylaşıp bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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