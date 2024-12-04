Ferhat Çobanoğlu'nun Babaanneden Öğrendiği Doğal İlaç: Karaturp

Sivas'ta perakende sebze halinde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, soğuk algınlığı ve öksürük için karaturpun içi oyularak konulan bal ile elde edilen sıvının en etkili antibiyotik olduğunu söyledi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük şikayetleri de arttı. Sivas'ta uzun süren öksürüklere karşı şifa olduğu düşünülen özel bir karışım uygulanıyor. Karaturp oyularak içerisine konulan zencefil, zerdeçal ve bal karışımından elde edilen sıvı, geçmek bilmeyen öksürüğe şifa oluyor. Babaanne ilacı olarak tarif edilen bu karışım, kısa sürede hazırlanarak tüketilebiliyor. Filtre yönteminin yanı sıra rendelenerek de yapılabilen karışımın birçok rahatsızlığa iyi geldiği ifade ediliyor.

"Bu tarif babaannemin tarifidir"

Çarşıbaşı Mahallesi'nde perakende sebze halinde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, öksürüğe iyi gelen bu formülü yıllar önce babaannesinden öğrendiğini belirterek, karışımın soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geldiğini söyledi. Karışımın hazırlanışını tarif eden Çobanoğlu, "Bizim her sene ilaç olarak yaptığımız karaturpu bu sene yine yaptık. Siroz, KOAH gibi hastalıklara karaturp çok faydalı gelir. Bu karışımı düzenli kullanmak gerekiyor. Turpumuzun içini güzelce oyduk. Bazıları suyu hemen aksın diye delik açıyor fakat bu şeklide acı bir tat oluşuyor. Eğer turpun altını delmezsek, suyunu çeke çeke kendi deliğini oluşturarak suyunu bardağın içine akıtıyor. Aktıktan sonra bu suyu içmek faydalıdır. Turpun içine bal, zencefil ve zerdeçal koyarak bu karışımı yaptık. Diğer bir faydalı karışım olarak ise turpumuzu tabağın içine rendeledik. İçine zencefil, zerdeçal ve balımızı koyarak karıştırdık. Bu karşımdan ortaya çıkan su, şifa niteliğindedir. Kışın bu karışımı yersen her derde deva olur. Bu karşımlar için en önemli nokta Sivas karaturpu olmasıdır. Sivas'ın havasının soğuk olmasından dolayı turp gevrek olur. Bu tarif babaannemin tarifidir. Babaannem bu karışımın içine karabiber de eklerdi fakat boğaz yaktığı için ben karabiber eklemeyi tercih etmiyorum. Bu karışımı çocuklar da kullanabilir. Hiçbir yan etkisi bulunmuyor. Vatandaşlar bu karışımları kullandıktan sonra bir sene boyunca ne bademcikleri şişer ne de boğaz ağrısı çekerler" diye konuştu. - SİVAS