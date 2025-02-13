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Ferdi Tayfur Anısına Balıkesir'de Pilav ve Ayran Hayrı

Ferdi Tayfur Anısına Balıkesir'de Pilav ve Ayran Hayrı
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Balıkesir'de İl Halk Kütüphanesi personeli, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün 40. gününde 500 kişilik pilav ve ayran hayrı düzenledi. Kütüphaneden faydalanan öğrencilere ve vatandaşlara yemek dağıtıldı.

Balıkesir'de Ferdi Tayfur hayranı olan İl Halk Kütüphanesi personeli Özkay Özçekiç ve çalışanları, sanatçının ölümünün 40'ıncı gününde 500 kişilik pilav ve ayran hayrı yaptı.

Türk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının yaşamını yitirmesi tüm yurtta hayranlarını yasa boğdu. Balıkesir'de İl Halk Kütüphanesinde memur olarak çalışan Ferdi Tayfur hayranı Özkay Özçekiç ve kütüphane personeli, Müdürleri Orhan Onocak eşliğinde pilav- ayran hayrı yaptı. Kütüphaneden faydalanan öğrencilere ve vatandaşlara pilav-ayran dağıtıldı. Özkay, pilav tezgahını Ferdi Tayfur'un fotoğrafları ve afişlerle donattı.

Ferdi Tayfur'u çok sevdiğini belirten Özçekiç, "Ülkemiz, önemli bir değerini kaybetti. Ben İstanbul'daki cenaze törenine katılmasam da vefatının 40. gününde bu hayrı düzenledik. Rahmetli sanatçı Ferdi Tayfur için acımız, tarif edilemeyecek kadar büyük. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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