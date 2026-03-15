Fenerbahçeli boksörler iftarda buluştu

Fenerbahçe SK camiasında boksa gönül vermiş eski sporcular ve antrenörler, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda eski boksörler yıllar sonra aynı sofrada buluşarak hem hasret giderdi hem de sporun geleceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Hakan Safi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayının 25. gününü idrak ettiğimiz bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan birlik ve beraberliğin ayıdır. Biz de Fenerbahçeliler olarak bu mübarek ayda her gün sahur ve iftarlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde umut vardır. İnşallah yarınları birlikte daha güzel yaşayacağız" dedi.

Fenerbahçeli boksörleri bir araya getiren organizasyonun öncülerinden Fenerbahçeli Boksörler Derneği Başkanı İmam Yılmaz ise gecenin amacının eski sporcuları yeniden buluşturmak olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'de bokstan gelmiş arkadaşlarımızın bir araya gelip sosyalleşmesi için böyle bir organizasyon düzenledik. Katılımın yoğun olması bizi çok mutlu etti. Sporcular sporu bıraktıktan sonra amatör branşlar çoğu zaman sahipsiz kalıyor. Biz de bundan sonraki süreçte daha kurumsal bir yapı oluşturmak ve dernekleşmek için adımlar atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası şampiyon ve profesyonel boks antrenörü Ali Çıtak da uzun zamandır böyle bir buluşmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Eski boksörler olarak uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Bu organizasyona öncülük eden İmam kardeşime teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de boks 1955'ten bu yana var. Ben de yıllarca sporcu ve antrenör olarak görev yaptım. Bundan büyük onur ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı