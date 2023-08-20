Fenalaşarak yere yığılan 79 yaşındaki simitçi hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyyar simitçilik yaparken fenalaşarak yere düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.45 sıralarında ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar simitçilik yapan Cemil Üzümcü aniden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptıkları müdahale sonrası 79 yaşındaki Cemil Üzümcü'yü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen simitçi Cemil Üzümcü hayatını kaybetti. - ZONGULDAK