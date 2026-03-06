Fatih'te 'Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temeli atıldı

İstanbul Fatih'te, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Fatih'te bulunan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temeli bakanlar ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mesut Toprak, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mesut Toprak günün anlamını belirten konuşmasını yaptı.

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Burası ilk imam hatip, göz bebeğimizdir. Tabi ki 75 yıl bu oldu bu sene. İlim Yayma Cemiyetimizin de 75'inci yılını bu yüzden kutluyoruz. İnşallah biz de İlim Yayma Vakfı olarak 75 yıl önce bu işin ilk başladığı yerde Vefa'daki eski konağın ihyasıyla ilgili valiliğimizce çalışıyoruz onun da yakında temelini atacağız. İnşallah o konağı bitirdiğimiz zaman da orada bir ilim yayma ve imam hatip müzesi açmak istiyoruz. Buradan yetişen gençlerimizin gerçekten o ilk günkü ruhu koruduklarını görmek bunun yanı sıra çok ciddi akademik başarıları koymalarını görmek onun yanında uluslararası bir artık misyona sahip olduklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu eğitim işi çok büyük ekip işi yani tabii ki öğretmeni var tabii ki velisi var tabii ki sivil toplum kuruluşu var idarecisi var hepsinden Allah razı olsun bu ekip ruhunu yakaladığımız süreci daha güçlüyüz" dedi.

"Dünya adalete ve merhamete hasret teknoloji evet insanlığın gelişme hızını tayin ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojinin bugünün dünyasında Türkiye'mizin sahip olması gereken en önemli unsurlardan biri olduğunu, yarışta öne geçmemiz için belirleyici unsurlardan biri olduğunu değerlendiriyor ve bu gayretle çalışıyoruz. Ama dünyada olup bitene baktığımızda şunu görüyoruz ki aslında dünya daha fazla teknolojiye muhtaç değil. Dünya adalete ve merhamete hasret teknoloji evet insanlığın gelişme hızını tayin ediyor. Belki ne kadar hızlı koşacağını belirliyor ama esasen insanlığın istikametini belirleyecek olan bizim insani manevi değerlerimiz. Bu anlamda buraya gelirken Türkiye Gençlik Vakfı binasının duvarlarına güzel yazılar yazmış genç arkadaşlarım çok sevdiğim bir söz var Cahit Zarifoğlu'nun o duvarın üzerine onu da yazmışlar. Diyor ki Cahit Zarifoğlu, bir duruşu olmalı insanın bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı ümit ederim ki bu okul inşallah Recep Tayyip Erdoğan gibi nice şahıslar yetiştirsin. Bir aşkın bir davası olan Türk Gençliğine hizmet etsin" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Burada çok yoğun bir çaba, çok yoğun emek var. Aynı zamanda bir gayret var. Tabi burası yapmak kolay değil valimizin de ifade ettiği gibi. Ancak burası hem bir eğitim temel anlayışı aynı zamanda bir vizyon ortaya koyuyor. Ben bugün ilk defa okula geldim ve gerçekten de hem mimarisiyle hem de gençleriyle gurur duydum. Burada dedim ki inşallah Cumhurbaşkanımız gibi nice gençlerimiz yetişecek bu ülkeye bu memlekete bu bölgeye hizmet eden nice gençlerimizde buralardan çıkacak. Dolayısıyla bugün attığımız aslında sadece bir temel değil gerçekten uzun soluklu bir vizyon bir eğitim ve bir gençliğe yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol heyeti temel atma törenini butona basarak gerçekleştirdi.

250 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasiteli ve toplam 5 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yurt projesinin, 2026-2027 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak. Yurt binasında 4 ve 6 kişilik öğrenci odaları, tek kişilik engelli odası, öğretmen odaları ve banyolu misafir odası yer alacak.

Öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak amacıyla etüt odaları, kütüphane ve okuma salonu, bilgisayar odası ve TV-dinlenme odası da bulunacak. Sosyal ve fiziksel gelişim için kondisyon salonu ve etkinlik odası da plana dahil edildi. Ayrıca yurt içinde kadın ve erkek mescitleri, abdesthane ve revir gibi destek üniteleri yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı