Fas Açıklarında Mahsur Kalan Sinoplu Gemi Kaptanı ve Mürettebatı Kurtarıldı

Fas Açıklarında Mahsur Kalan Sinoplu Gemi Kaptanı ve Mürettebatı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinoplu Gemi Kaptanı Ayhan Can ve ekibi, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Fas açıklarından kurtarılarak karaya ulaştı. Kaptan ve mürettebatın sağlık durumları iyi.

Fas açıklarında mahsur kalan Sinoplu Gemi Kaptanı Ayhan Can ve beraberindeki mürettebat, Dışişleri Bakanlığı, Fas Rabat Büyükelçiliği ve gemi şirketi arasında yürütülen temaslar sonucu karaya ayak bastı.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in yaklaşık bir haftadır yaptığı görüşme ve yürüttüğü girişimler sonucunda, Fas açıklarındaki Sea Seal adlı gemide mahsur kalan ve bir ayı aşkın süredir kurtarılmayı bekleyen Sinoplu Gemi Kaptanı Ayhan Can ve beraberindeki mürettebat, gönderilen kurtarma botu ile gemiden alınarak Fas Dakha Limanı'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aylar sonra ilk kez karaya ayak basmanın sevincini yaşayan Kaptan Ayhan Can ve mürettebat ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'i arayarak kaptan ve mürettebatın durumları hakkında bilgi verdi.

Kaptan ve mürettebatın, en kısa sürede ülkelerine dönmeleri bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.