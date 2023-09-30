Fadıloğlu, yol açma ve genişletme çalışmasını yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karaoğlan Mahallesi sınırları içerisinde yıllardan beridir süre gelen yol sorunu çözüyor. Karaoğlan, Göllüce ve Umut Mahallesini birbirine bağlayacak olan 25 metrelik yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu, "İdeal bir çözüm oldu. Amacımız, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak" dedi.

Kamulaştırma çalışmaları sonrası yapılan planlamanın ardından yapımına başlanan 25 metrelik alternatif yol açma ve genişletme çalışması aralıksız sürdürülüyor. Alternatif yol ve kavşak düzenleme çalışmasının ardından Karaoğlan, Göllüce ve Umut Mahallesinin birbiriyle bağlantısı sağlanacak. Bölgede yaşanan sorunları çözüme kavuşturacak çalışma, önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılarak yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı da eşlik etti.

"En kısa sürede milletimizin hizmetine sunmuş olacağız"

Çalışmaların son aşamasıyla ilgili yetkililerden bilgi alan, ardından alanda incelemelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "2009 yılında göreve ilk başladığımızda Mezarlık Kavşağı'nın olduğu noktada, Trenli Sokak civarındaki konutların hemen hemen tamamı sanki uçurumun üzerindeydi. Vatandaşlarımız ile uzlaşıyla bu noktada yaptığımız kamulaştırma ve yıkımlarla o noktadaki sorunu çözdük. Daha sonra İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte bu mahallede yoğun bir talep söz konusu oldu. Vatandaşların hastaneye ulaşımıyla ilgili sıkıntıları vardı. Onunla ilgili Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz plan çalışması neticesinde, alternatif yol çalışması hazırladık. Bunu hayata geçirelim derken maalesef 6 Şubat'taki talihsiz deprem başımıza geldi. Depremin olması münasebetiyle Büyükşehir Belediyesine ait olan Hakan Özcan Gençlik Merkezi de depremden maalesef etkilenince, planlamayı yeniden ele aldık. Hem kavşak düzenlemesini düzgün yapabilmek adına 4'lü kavşağın akslarının oturtturulabilmesi maksadıyla hem de diğer taraftan hastaneye ulaşım noktasında çözüm üretebilmek adına yeni bir planlama hayata geçirdik. En kısa sürede buradaki kavşak düzenlemesiyle direkt olarak Göllüce'ye, Umut'a rahatlıkla ulaşılabilecek bir aks oluşmuş oldu. Hem buradan fabrika servislerinin giriş-çıkışıyla ilgili problemleri ortadan kaldırmış olduk hem hastaneye erişimle ilgili vatandaşımızın sıkıntılarını ortadan kaldırdık hem de Mezarlık Kavşağı'nın üzerindeki tersten girişleri ortadan kaldırmak adına ideal bir çözüm oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'yle birlikte çalışarak bu çalışmayı hayata geçirdik. Amacımız, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak. Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. En kısa sürede asfaltını, kaldırım düzenlemesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP