Fadıloğlu: 'Hem akademik hem sosyal hem de kültürel bir etkinlik'

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede bulunan tüm lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği bilgi yarışmasının protokolünü imzaladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede bulunan tüm lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği bilgi yarışmasının protokolünü imzaladı. Hem öğrencinin hem de okulunun tablet, yazıcı, bisiklet, kitap seti, eşofman takımı, spor ayakkabı ve sportif malzeme seti ödülü kazanabileceği protokol imza programında konuşan Başkan Fadıloğlu, "Akademik çalışmaların yanında sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler de bir o kadar önemli. Bu bilgi yarışması hem akademik hem sosyal hem de kültürel bir etkinlik" dedi.

Protokol Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) düzenlenen imza törenine Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Protokolle öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, okula olan ilgilerini artırmak, okulunu ve kendilerini temsil edebilme güçleri kazanmalarını sağlamak, hızlı düşünme becerilerini geliştirmek, bilgilerini taze tutmaları, yeni bilgiler edinmeleri ve zihinlerini çalıştırmaları amaçlandı.

Protokol kapsamında Şehitkamil ilçesinde öğrenim gören tüm resmi ve özel liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 3 aşamalı yapılacak bilgi yarışmasının finali 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

"Bizi ziyadesiyle mutlu ediyor"

İmza öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Liselerle ilgili çalışmamızı devam ettiriyoruz. Liseler arası yarışmalar, ilkokul ve ortaokula göre daha da kıran kırana geçiyor. Tabii, lise öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık noktasında bu işe meyletmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Daha önce de görüştüğümüz gibi akademik çalışmaların yanında sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler de bir o kadar önemli. Bu bilgi yarışması hem akademik hem sosyal hem de kültürel bir etkinlik. Üçünün bir arada olması da bizi memnun ediyor. Oradaki grup çalışması, kardeşlik hukuku içerisinde o grubun sözcüsünün cevabı vermesi de ayrı bir değer. Ben bu noktada vermiş oldukları destekler için Kaymakamımıza ve Müdürümüze teşekkür ederim. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP