Eyyüp Kadir İnan Sel Felaketinde Zarar Gören Bölgeleri Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça'da şiddetli yağmurun neden olduğu sel felaketinin ardından zarar gören mahalleleri ziyaret etti.

Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile birlikte sel bölgelerinde incelemeler yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yetkililerden durum hakkında bilgi aldı. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İnan, mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. İnan, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve selde hayatını kaybeden Bülent Kaptanoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - İZMİR