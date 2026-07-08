Timur Cihantimur davasında ilk duruşma başladı

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşma öncesi açıklamada bulunan müşteki baba Özer Aci, "Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim, sabrın sonu selametmiş. İnşallah selamete ereceğiz. Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli. Hep birlikte göreceğiz. Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı. Olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edilmişti.

Duruşma öncesi Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Özer Aci, sanığın cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim, sabrın sonu selametmiş. İnşallah selamete ereceğiz. Sizlerin sayesinde bu noktalara geldik. Şu anda çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek biraz daha tutuklu kalsınlar. Benim için sevindirici bir olay. Heyecanlıyım daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yaşamakta istemem, kimse de yaşamasın. Hep birlikte göreceğiz ne yaşayacağımızı, gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli. Hep birlikte göreceğiz. Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim. Suç bireyseldir deniliyor, bana göre suçun bireysellikten çıkması lazım. Eğer ehil olmayan bir çocuk suç işlemişse aslına veya üssüne ceza verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu cezaların azalacağına inanıyorum. Burada da bireysellikten eşi öyle karar vermiş. Kendi bileceği bir iştir. Fakat zamanlaması yanlıştır diye düşünüyorum. Karşı taraf iletişime geçmeye çalıştı. 28 aydır neredeydiniz? Niçin irtibata geçmediniz? Bugün mü acılı anne-baba olduğu aklınıza geldi? Benim rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz? Gelinimi satın aldığınızda ben yok muydum? Torunumu 11 ay gibi bir zamandır hiç görmedim. Bu zaman zarfında neredeydiniz? Diye soruyorum kendilerine. Bugüne kadar biz yoktuk da yeni mi var olduk? Anne - baba her zaman vardır var olacaktır" dedi.

Duruşma başladı

Öte yandan, olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan sanık Cihantimur katılamazken, müşteki baba Özer Aci, anne Pervin Aci ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma, taraflarında yoklamalarının alınması ile başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı