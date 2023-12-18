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Eyüpsultan Belediyesi Hacı Hanım Çeşmesi'ni Onardı

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Eyüpsultan Belediyesi, tarihi Hacı Hanım Çeşmesi'nin onarım çalışmalarını tamamladı. Çeşme, aslına uygun bir şekilde restore edildi ve suyu yeniden akmaya başladı.

Eyüpsultan Belediyesi ilçenin tarihine sahip çıktığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kurukavak Caddesi üzerinde bulunan ve Hacı Süleyman Ağa Çeşmesi olarak da bilinen Hacı Hanım Çeşmesi'nin onarım çalışmaları yapıldı.

Kültürel mirasa sahip çıkmak, tarihi yapıların düzenli bakımlarını sağlamak ve tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmalarla tarihi eserler hayat buluyor.

Bu çalışmalar kapsamında Kurukavak Caddesi üzerinde bulunan ve Hacı Süleyman Ağa Çeşmesi olarak da bilinen Hacı Hanım Çeşmesi onarım çalışmaları yapıldı.

Aslına uygun restorasyon

Büyük bir titizlikle, aslına uygun bir şekilde restorasyonu yapılan çeşme, Barok mimarisinde, yekpare mermerden yapılmış bir yüzeyden ibaret ve haznesi yok. Caddeye çıkıntı yapmış vaziyetteyken 1988 Aralık ayında bir darbe neticesi dipten kırılan taş, yan taraftaki bir dükkanın duvarına dayanmış.

Suyu yeniden akmaya başladı

Yıllar içinde çeşme kitabesinin boyası ve altın varaklarının döküldüğü görülerek, cephedeki taşlarda çatlaklar, yosunlaşmalar, renk değişimleri ve aşınmalar tespit edildi. Yapılan onarım sonucu çeşme tamamen yenilenirken su bağlantısı yapıldı ve suyu yeniden akmaya başladı.

Ne zaman yapıldığı belli olmayan çeşmenin üzerinde bulunan kitabede "Sahib-Ül Hayrat Ve-L Hasenat El-Hac Süleyman Ağa Serkurşuncuyan-ı Saray-ı Hassa Hayır ve Hasenat Sahibi Hacı Süleyman Ağa", "Sahib-Ül Hayrat Ve-l Hasenat Hacce" Hanım Çeşmeyi Yeniden İnşa Etmiştir (1351)" yazılı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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