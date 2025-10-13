Evren'de Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Ankara'nın Evren ilçesindeki okullarda, Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare projesi kapsamında düzenlenen Deprem Tahliye Tatbikatı, gerçekleştirildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü ve Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare tematik takvimi ekim ayı etkinlikleri kapsamında, Afete Hazırlık konusunda geleceği şekillendirecek olacak çocukların farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması ve afetlerde doğru davranışların kazandırılması amacıyla Evren ilçesi genelinde tüm resmi okullarda Deprem Tahliye Tatbikatı yapıldı.

Evren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Özkan Seyhan, afetlerle ilgili tatbikatı yakından takip etti. Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi okul Müdürü Ahmet Eren ise doğal afet bilinci ve afetlerde neler yapılması gerektiğini öğrencilere ve kurum çalışanlarına anlattı. - ANKARA