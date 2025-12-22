Haberler

Evliya Çelebi'nin kimliği ve göreviyle ilgili tarihi keşif

Evliya Çelebi'nin kimliği ve göreviyle ilgili tarihi keşif
Güncelleme:
Dr. Salih Aytemur'un yaptığı yeni araştırmalar, Evliya Çelebi'nin sadece bir seyyah değil, aynı zamanda devlet görevlisi olduğunu ortaya koydu. Osmanlı arşiv belgelerinden elde edilen bilgilerle, Evliya Çelebi'nin asıl adının Mehmed olduğu ve önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Salih Aytemur, 2002 yılından bu yana sürdürdüğü "Geçmişten Günümüze Seyitömer ve Seyitömer Hazretleri" başlıklı tarihi araştırmaları kapsamında, dünyaca ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Uyvar'daki kimliği ve devlet görevine ilişkin daha önce tespit edilmemiş önemli bilgilere ulaştı.

Dr. Aytemur, Osmanlı arşiv vesikalarına dayanan bu yeni keşifleri, III. Uluslararası Eskişehir Kongresinde bildiri olarak sundu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen kongrede konuşan Aytemur, elde edilen belgelerin Evliya Çelebi araştırmalarına yeni bir boyut kazandıracağını ifade etti.

Aytemur, Evliya Çelebi'nin sanılanın aksine yalnızca bir gezgin olmadığını, devlet tarafından görevlendirilen bir bürokrat olduğunu vurgulayarak, "Ulaştığım tarihi vesikalar ilk kez gün yüzüne çıkan bilgilerdir. Evliya Çelebi, seyahatlerini sadece gezmek ve yazmak için değil, üstlendiği devlet görevleri kapsamında gerçekleştirmiştir. Hesap uzmanı olmasının yanı sıra savaşçı ve cengaver bir kişiliğe sahiptir" dedi.

Araştırmalar sonucunda, Evliya Çelebi'nin asıl adının Mehmed olduğu, seyahatnamesinde kullandığı "Evliya Çelebi" isminin ise müstear olduğu belirtildi. Dr. Aytemur, Uyvar'da bulunduğu döneme ait Osmanlı arşiv belgelerinde Evliya Çelebi'nin adının "Uyvar Defterdarı Şeyhi Mehmed" olarak geçtiğini tespit ettiğini açıkladı. Ayrıca Uyvar sonrası İstanbul'a döndüğünde Hazine-i Birun Defterdarı olarak, yani devlet hazinesinden sorumlu üst düzey bir bürokrat olarak görev yaptığının da belgelerle ortaya konulduğunu söyledi.

Belgelerde Evliya Çelebi ile Şeyhi Mehmed'in dönem ve bazı kişisel özelliklerinin örtüştüğünü kaydeden Aytemur, Uyvar'da savaş sırasında gösterdiği yararlılıklar nedeniyle Serdar Ali Paşa tarafından kendisine ve maiyetindekilere Kütahya'da bazı zeametler verildiğini de belirtti.

Dr. Aytemur, bu çalışmanın Evliya Çelebi'nin kimliği ve devlet görevine dair yeni tartışmaların önünü açacağını ve tarih araştırmalarına yeni bir çalışma alanı kazandıracağını ifade etti. Aytemur, söz konusu araştırmasının ayrıntılarının makale olarak yayımlanacağını da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

