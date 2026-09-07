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Eskişehir'de Düğünde 7 Tırlık Sürpriz Konvoy

Eskişehir'de Düğünde 7 Tırlık Sürpriz Konvoy
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Eskişehir'de Şener Yaman, yeğeni Baran Sir'in düğününde gelin ve damada 7 tırlık konvoyla sürpriz yaptı. Konvoy, şehirde renkli görüntüler oluştururken, damat Baran Sir amcasına teşekkür etti, Şener Yaman ise bu geleneğin hobi olduğunu ve topluma rahatsızlık verdilerse özür dilediğini söyledi.

Eskişehir'de Şener Yaman, evlenen yeğeni Baran Sir'e tır konvoyu sürprizi yaptı. Toplamda 7 tırın yer aldığı konvoy esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Baran Sir ile Yağmur Sir çifti, geçtiğimiz gün dünya evine girdi. Düğün günü damat, gelini almak için Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ne gitti. Bu mutlu gününde yeğeni Baran Sir'i yalnız bırakmak istemeyen amca Şener Yaman, toplamda 7 tırın yer aldığı konvoy ile hem geline hem de damada sürpriz yaptı. Beklemedikleri bir anda tır konvoyu ile karşılaşan gelin ve damat, adeta şoka uğradı. Gelinin alınması sonrası tırlar eşliğinde düğün salonuna giden konvoy, şehirde ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu.

"Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için amcama teşekkür ederim"

Damat Baran Sir, konuyla ilgili olarak, "Heyecanlıyız. Sağ olsun arkadaşlarımız bu günümüzde bizi yalnız bırakmadı, hepsi bizi bekliyor. Geldiler, Allah razı olsun hepsinden, teşekkür ederim. Bir tır konvoyumuz var. Allah izin verirse biz de onlara eşlik edip düğün salonuna kadar gideceğiz. Bu amcam Şener Yaman'ın fikri. Sürpriz oldu, biz de beklemiyorduk" dedi.

"Damat şok oldu, onlara bir sürpriz olsun istedim"

Şener Yaman ise, tır konvoyunun kendileri için bir hobi haline geldiğini belirterek, "Düğünlerde eğlenceli oluyor, böyle seviyoruz. Bu rahmetli ağabeyimin ikinci oğlu. Emin olun, istemediğiniz kadar güzel bir görsellik var. İnsanlar bu görselliği seviyor, eğleniyorlar. İnşallah topluma rahatsızlık vermemiş oluruz, verdiysek de özür dileriz. Damat şok oldu, onlara bir sürpriz olsun istedim. Gelin hanım da çok sevdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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