Evinin önünde şehit edilen Ahmet Budak mezarı başında anıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından evinin önünde şehit edilen Ahmet Budak, mezarı başında dualarla anıldı.

14 Eylül 2016'da evinin önünde teröristler tarafından şehit edilen Ahmet Budak, Beşevler Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığında bulunan mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve yapılan duaların ardından aile adına konuşan Mehmet Budak, ağabeyinin acısının halen dün gibi yüreklerinde olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman abimize yapılan bu hain saldırıyı unutmayacağız" dedi.

Şehit Ahmet Budak'ı anma törenine Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şemdinli Belediye Başkan Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Salih İnan, şehidin ailesi ve sevenleri katıldı. - HAKKARİ