Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretinde 'Çadırda Kalıyorum' İfadesi Tartışma Yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında "Evim yok, çadırda kalıyorum" ifadesinde bulunan kadının eşi Mehmet K. çadırda değil prefabrik bir evde kaldıklarını belirterek eşinin "çadır" ifadesinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi.

Malatya'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşma esnasında eşi A K.'nin "Evim yok, çadırda kalıyorum" şeklindeki ifadesinin ardından açıklamalarda bulunan Mehmet K. çadırda değil prefabrik bir evde kaldıklarını belirterek eşinin "çadır" ifadesinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi.

"Konteyner diyeceğine çadır ifadesini kullanmış"

Kimseye muhtaç olmadıklarını aktaran Mehmet K. taksi durağının olduğunu kaydederek, eşinin "çadır" ifadesinin çarpıtıldığını, kimseden bir beklentilerinin bulunmadığını söyledi.

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada ise A.K.'nin 6 Şubat depreminin ardından Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki az hasarlı müstakil evini terk ederek Bindal Mahallesi'nde kendi yaptırdığı prefabrik bir evde eşi ve çocuklarıyla yaşadığının tespit edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan yanıltıcı bilgilerin vatandaşlarda gereksiz endişe oluşturduğuna dikkat çekilerek, doğru bilgilendirme yapılmasının önemine vurgu yapıldı. - MALATYA