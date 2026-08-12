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Bursa'da Keçi Mutfağa Çıktı: Sahibini Çılgına Çevirdi

Bursa'da Keçi Mutfağa Çıktı: Sahibini Çılgına Çevirdi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir eve giren keçi, mutfak tezgahına ve ocağa çıkarak yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, ev sahibinin keçiyi polise vermekle tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada gülümsetti. Keçinin eve nasıl girdiği ve akıbeti ise merak konusu oldu.

Bursa'da bir evde sabah saatlerinde yaşanan olay görenleri hayret ettirdi. Eve giren bir keçi, mutfağın tezgahına ve ocak üzerine çıkarak yiyecek bir şeyler aradı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun süre uğraşıp çılgına dönen adam keçiyi polise vermekle tehdit etti.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Görüntülerde uzun tüylü keçinin beyaz mutfak dolaplarının üzerinde rahatça gezindiği, ardından evden çıkarak uzaklaştığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kullanıcılar "Yeni MasterChef yarışmacısı", "En sağlıklı yemek böyle yapılır" yorumlarıyla videoya esprili yorumlar yaptı. Keçinin nasıl eve girdiğinin henüz belirlenmezken akıbetinin de ne olduğu merak konusu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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