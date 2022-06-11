Ev hanımları mezuniyetlerini kep atarak kutladı - Haberler

- Ev hanımları mezuniyetlerini kep atarak kutladı

Sivas'ta açık öğretim ortaokul ve lisesini başarıyla tamamlayan ev kadınları mezuniyetlerini pasta kesip kep atarak kutladılar

SİVAS - Sivas'ta açık öğretim ortaokul ve lisesini başarıyla tamamlayan ev kadınları mezuniyetlerini pasta kesip kep atarak kutladılar.

Sivas'ın Zara ilçesinde eğitim hayatları yarım kalan 12'si ortaokul, 24'ü lise olmak üzere toplam 36 ev kadını, açık öğretim sürelerini doldurarak diploma almaya hak kazandı. Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Eğitimli Kadın, Güçlü Gelecek" projesiyle birlikte mezun olan ev kadınları düzenlenen mezuniyet töreninde kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

"Rol model oldunuz"

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, mezun olan kadınların eğitimini tamamlayamayan kadınlar için umut ışığı olduklarını belirterek, "Siz bugün sadece diploma almadınız, sizin gibi olanlar, kararsız olanlar, eğitimi yarıda kalmış, imkansızlıklar sebebiyle eğitimi tamamlanmayan kadınlarımız için umut ışığı oldunuz, rol model oldunuz" dedi.

"Hedefim oğlumla aynı anda üniversiteye başlamak"

Mezun olan Sevim Ünal, çocuğuyla aynı anda mezun olduklarını belirterek, "Eğitimim sırasında babam İstanbul'a taşınacağımızı ve orada beni okutamayacağını söyledi. Bu nedenle liseye gidemedim. Oğlum liseye başlayınca ben de açık öğretim lisesine kayıt yaptırmaya karar verdim. Oğlumla birlikte aynı dönemde birlikte mezun olduk. Bu bana ayrı bir gurur veriyor. Şimdi de hedefim oğlumla aynı anda üniversiteye başlamak" şeklinde konuştu.