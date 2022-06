ETÜ'de mezuniyet coşkuyla kutlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük Meydanında açık havada düzenlenen törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, akademisyenler, idari personeller ve çok sayıda mezun olan öğrenci ile ailesi katıldı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Psikoloji, İktisat, İşletme ve Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinden mezun olan 718 öğrenci için Rektörlük Meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erzurum Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle devam eden programın açılış konuşmasını yapmak üzere Rektör Bülent Çakmak kürsüye çıktı.

Rektör Çakmak ETÜ'nün ilk mezuniyet töreninin üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek: "İlk mezunlarımızı 2016 yılında Makine Mühendisliği, İktisat ve İşletme bölümlerinden vermiştik. Bu yıl 13 bölümümüzden 718 mezun veriyoruz. 4 yıllık zorlu bir maratonun sonunda üniversitemizden başarıyla mezun oluyorsunuz. Bu nedenle öncelikle sizleri kutluyorum. Bu başarıda sizin daima yanınızda olan, destek veren ailelerinizi, sevdiklerinizi ve emeklerinden dolayı hocalarımızı tebrik ediyorum.

Bilirsiniz, Kelebek Etkisi diye bir etki vardır. Kelebek etkisi, hesap edilemeyecek kadar küçük hareketlerin ya da değişikliklerin yakın gelecekte çok büyük farklar yaratabilme potansiyelini ifade eder. Hangi küçük etkinin ne kadar büyük bir farka sebep olacağını ön görebilme imkanımız ise çoğu zaman yoktur. İşi ilginç ve sürprizli yapan kısmı da aslında burasıdır. İşte hayatın bizim için belirsiz olmasının ve öngörüde bulunmamızın zor olmasının temel nedeni her şeyin bu Kelebek Etkisi denen sihirli etkiye tabi olmasıdır. Bugün yaptığın her seçim, yapmadığın her davranış, içinden geçen her bir duygu parçası aslında Kelebek Etkisi üzerinden geleceğinle ilgili nice dalgalanmalar ve nice hareketler yaratıyor. Onun için bugün ve şimdi hayatında yapmaya niyet ettiğin, karar verdiğin, hiç harekete geçmesen bile zihninde tasarladığın her şeyin, evrene dalga dalga yayılacak etkiler oluşturduğunu fark etmelisin. Bu etkiler senin başıma Gelenler ve hayatım dediğin şeyi meydana getirmede belki en büyük paya sahip olan şeylerdir. İşten kaçan değil işe dört elle sarılan insanlar olunuz. Bu işi kim yapar diye sorulduğunda etrafınıza bakmadan ben yaparım deyiniz. Taşın altına elinizi hatta gövdenizi koyan insan olunuz" diye konuştu.

Rektör Çakmak'ın konuşmasından sonra öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaketleri ile hediyeleri takdim edildi.

Mezuniyet programı, öğrencilerin kep atma törenleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel