ETSO Başkanı Saim Özakalın, 'Emek sofrası' iftar programına katıldı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen "Emek Sofrası" iftar programına iştirak etti.

Çalışma hayatının paydaşları bir arada

Programda, TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğindeki TOBB heyetinde yer alan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'a oda ve borsa başkanları da eşlik etti. İş dünyası, sendika yöneticileri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği buluşmada, çalışma hayatına yönelik konular ele alındı.

Başkan Özakalın'dan teşekkür

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, "Çalışma hayatının tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu kıymetli sofrada, iş dünyamızın taleplerini ve beklentilerini istişare etme imkanı bulduk. Üretim ve istihdamı artırmaya yönelik atılan adımları önemsiyoruz. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a çalışma hayatına sağladıkları destek ile verdikleri önemden dolayı iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı