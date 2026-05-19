Haberler

Antalya'da eski belediye başkanı deveden düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’da düzenlenen 1. Varsak Kirmeç Festivali’nde eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, deve üzerinde konuşma yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. O anlarda hızlı davranan damadı Osman Kozanoğlu’nun Ayanoğlu’nu havada yakalaması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen 1. Varsak Kirmeç Festivali’nde ilginç ve korku dolu anlar yaşandı. Etkinlik sırasında deve üzerine çıkan eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, katılımcılara konuşma yapmak istedi.

DEVEDEN DÜŞTÜ

Deve üzerinde ayakta konuşmaya çalışan Ayanoğlu, bir anda dengesini kaybederek sendelemeye başladı. Ayanoğlu daha sonra dengesini toparlayamayarak yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, düşen eski başkana ilk müdahale damadı Osman Kozanoğlu’ndan geldi.

DAMADI HAVADA YAKALADI

Ayanoğlu’nun düşeceğini fark eden Osman Kozanoğlu, saniyeler içinde harekete geçerek eski başkanı havada yakaladı. Olası bir yaralanmanın önüne geçen müdahale çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Festival alanında yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada da gündem oldu.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı

Soruşturmada kritik adım! 5 araç Ankara'ya gönderildi
Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı

Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını tekrar başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

İstanbul'a gelen İngiliz taraftarı soyup soğana çevirdiler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda