Etf İşçilerine Dayanışma Ziyareti

İstanbul Tuzla'daki European T-shirt Factory (ETF) Tekstil'in kapatılmasının ardından alacakları için fabrika önünde mücadeleye başlatan işçileri Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ziyaret etti.

İstanbul Tuzla'da, alacakları için fabrika önünde mücadele eden ETF işçilerini 50. Gününde TGS ziyaret etti.

"ETF İŞÇİLERİ HAKLARINI ALANA KADAR BURADAYIZ"

Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Başkanı Makum Alagöz, "TGS'nin bu ziyaretini çok önemsiyoruz. Çünkü mücadelenizde haklı olmak yetmiyor. Bunu medya yoluyla halkın da görmesi, duyması sizi güçlü kılıyor. Mücadelemizin ilk gününden bu yana bizlerin yanında olan TGS üyesi gazetecilere teşekkür ediyorum. Bizler, ETF işçileri haklarını alana kadar buradayız. Yıllarca ETF için çalışan bu insanlar, yasaların uygun gördüğü haklarını da alacaklar, bundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak işçilerin sesinin duyulmasını istedi. Durmuş, "Buradan Çalışma Bakanı'na sesleniyorum, 50 gündür hakları için mücadele veren DERİTEKS Sendikası üyesi ETF işçilerinin sesini duyun. Sorunun çözümü için müdahil olun. İşverenlerin uygulamak istediği orman kanunlarına müsaade etmeyin. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Barikatı işçilere değil, işçilerin haklarını gasp edip malını kaçıran işverenlere karşı kurun. İşçileri değil, hak tanımaz işverenleri gözaltına alın" dedi.