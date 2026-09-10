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Et alamadığını belirten vatandaş: "Kebapçıların önünden geçerken burnuma pamuk tıkıyorum kokusunu almamak için"

Et alamadığını belirten vatandaş: 'Kebapçıların önünden geçerken burnuma pamuk tıkıyorum kokusunu almamak için'
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, kırmızı eti pahalı olduğu için alamadıklarını belirtti. Bir vatandaş, "Çarşıda kebapçıların önünden geçerken burun deliklerime pamukları tıkıyorum kokusunu almamak için" derken; bir başka vatandaş da "Etin rengi nasıl" diye sordu.

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, kırmızı eti pahalı olduğu için alamadıklarını belirtti. Bir vatandaş, "Çarşıda kebapçıların önünden geçerken burun deliklerime pamukları tıkıyorum kokusunu almamak için" derken; bir başka vatandaş da "Etin rengi nasıl" diye sordu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, et fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti.

"RÜYAMIZDA YERİZ ANCAK"

Et alamadığını ifade eden bir emekli vatandaş, şöyle konuştu:

"Et alamıyorum, en son Kurban Bayramı'nda yedim. Etin fiyatı tahminime göre bin 100, bin 200 lira o arada. Rüyamızda yeriz ancak eti. Emekliyim, et canım istiyor tabii ki istemez olur mu? Tavuk eti de yiyemiyorum. Kebap hiç yiyemiyorum kokusunu duyuyorum ancak."

"BURNUMA PAMUK TIKIYORUM ET KOKUSU ALMAMAK İÇİN"

Bir vatandaş, "Ben cebimde pamuk taşıyorum çarşıya çıktığımda kebapçıların, lokantanın önünden geçerken burun deliklerime pamukları tıkıyorum kokusunu almamak için. Daha ne bekleyeceğim ben. Ben et yediğimi bilmiyorum, et yediğim yok ki sen daha bana eti soruyorsun. Rengi nasıl etin ben de size soruyorum" dedi.

Yaşlılık maaşı aldığını belirten bir vatandaş ise "Yaşlılık maaşı ile geçiniyorum, 7 bin 200 lira. Ayda hiç et yemiyorum ben. Şöyle tahminen 5- 6 aya bir et yiyorum" şeklinde konuştu.

"KARNIMI DOYURAMIYORUM Kİ ET ALAYIM"

Bir başka vatandaş ise "Et alamıyorum et pahalı kardeşim. Kaç lira olduğunu da bilmiyorum şu anda bin lira diyorlar, bin 100 lira diyorlar. Ben kendi karnımı doyuramıyorum ki, et bulamıyorum ki marketten et alayım. Tavuk da zaten yemiyorum. Kebap da yiyemiyorum, bir kebap 300-400 lira diyorlar nereden bulayım 400 lirayı çalışmıyorum ki ben. Ne emekliliğim var ne de sigortam var. Yardım alıyordum yardımı da kestiler" şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş ise "Et nasıl? Yok nerede yiyoruz. Soruyorum size, size soruyorum et nasıl bir şey?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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