ESSENTIALS Projesi Paris'te Başarıyla Tamamlandı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak olduğu ESSENTIALS projesinin son aşaması, Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen 6 günlük gençlik değişimi programı ile başarıyla tamamlandı.

Bu uluslararası etkinliğe Avusturya, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye katılım sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden personel ve genç temsilcilerin de yer aldığı program, 18-30 yaş arası eğitim ve iş hayatının dışında kalan gençlerin kişisel, sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirmeyi ve onların iş gücü piyasasına entegrasyonunu artırmayı amaçladı.

Programın amacı ve kapsamı

ESSENTIALS projesi; gençlerin duygusal zeka, iletişim, problem çözme ve ekip çalışması gibi temel sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje süresince yapılan atölye çalışmaları, grup tartışmaları ve uygulamalı eğitimler sayesinde katılımcılar hem kişisel gelişimlerine katkı sağladı hem de iş yaşamında daha donanımlı bireyler olarak yer alabilmeleri için desteklendi. Paris'teki değişim programı, Avrupa çapında genç işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak yenilikçi yöntemlerin paylaşılmasına ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesine imkan sundu. Katılımcılar, diğer ülkelerden gelen akranlarıyla kültürel etkileşim kurarak Avrupa değerlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bu proje ile, sosyal dışlanma riski taşıyan gençlerin eğitim ve iş hayatına geri dönüş oranlarının artması, E2C (Second Chance Education) modelinin tanınırlığının yükselmesi ve Avrupa genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin sosyal ve duygusal güçlenmesini destekleyen bu tür uluslararası projelerde aktif rol almaya devam edeceklerini vurguladı.