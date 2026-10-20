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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de ABD MQ-9 İHA'sını vurduğunu açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu İHA'nın İran tarafından düşürülen 54'üncü MQ-9 olduğu ileri sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın İran tarafından düşürülen 54'üncü MQ-9 olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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